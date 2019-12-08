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İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ'nün

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Terörle Mücadele ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüte ait 6 hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.D, E.T, K.Ç, M.K, İ.D. ve U.K. gözaltına alındı.

Harp okullarından ihraç edilmiş öğrencilerden oluştuğu öğrenilen zanlılardan 3'ü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi, diğer 3 şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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