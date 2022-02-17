Üye Girişi
Son dakika haberi | FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı

17.02.2022 09:48

Son dakika haberleri... İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan, aralarında örgütte "mahrem imam", "büyük bölge talebe mesulü", "ilçe imamı" gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan, aralarında örgütte "mahrem imam", "büyük bölge talebe mesulü", "ilçe imamı" gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nün gizli faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı ve firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla 'güvenli ev' olarak kullandığı gizli hücre evleri tespit etti. Bu hücre evlerinde, aralarında örgütte "mahrem imam", "büyük bölge talebe mesulü", "ilçe imamı" gibi sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, daha önce kamudan ihraç edilmiş 30 FETÖ mensubunun yakalanması için gece saatlerinde operasyon başlatıldı. Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, aranan 30 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca söz konusu hücre evlerinde yine FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan ve savcılıklarca yakalama kararı bulunan 5 örgüt üyesinin daha yakalandığı belirtildi.

KAPIDA POLİSİ GÖRÜNCE GARDROPA SAKLANDI

Baskınlarda gözaltına alınan toplam 34 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hücre evlerinde yakalanan bir FETÖ mensubunun, kapıda polisi görünce gardropa saklanarak üzerine battaniye örttüğü öğrenildi.

Örgüt evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Gece yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemlerinin sabah saatlerinde başladığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman-İHA)

Son dakika haberi | FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Mahrem, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:13 Dolar yükselişte! 17 Şubat 11,16 itibariyle 13,61 TL'den satılıyor
11:11 Uzlaşma sağlandı! Muharrem Sarıkaya tokat attığı muhabire 50 bin TL tazminat ödeyecek
11:09 Nihayet maskeleri çıkaracak mıyız? Herkesin gözü kulağı önümüzdeki Çarşamba günü Bakan Koca'da olacak
11:07 Trabzon'un sadece 3 vakit namaz kılınan camisi: Sebebini duyanlar hayret ediyor!
11:01 Deva Partisi'nden "Erdoğan" göndermeli IBAN avcısı videosu!
10:49 34'lük Hamsik'e 4 milyonluk teklif geldi! Trabzonspor reddetti
10:48 Vurgunun böylesi! 2 TL'ye mal olan salatalık, nasıl 30 TL'ye satılıyor?
10:44 Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı
10:44 Babasının kredi kartıyla oyun indirdi! Ama bıraktığı notla affedilmeyi hak etti
10:42 Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement