İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile birlikte yeni bir çalışma başlattı. Önceki bir operasyonda yakalanan "Defne" kod adlı şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemelerden elde edilen delillere dayanarak bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Sekiz şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda, 7 FETÖ şüphelisi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize ettiği öğrenildi.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir
Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]