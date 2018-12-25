Son Dakika Haberleri: İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı

43 dakika önce

İstanbul'da, FETÖ'nün kapatılan GATA'daki mahrem yapılanmasına ilişkin 24'ü doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ) kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki ( GATA) mahrem yapılanmasına ilişkin 24'ü eski askeri doktor 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün üst düzey mahrem imamından ele geçirilen yazışmalar doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, 24'ü eski askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:38 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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