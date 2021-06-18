İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 22'si yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 22'si yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 22'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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