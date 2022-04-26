İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

26.04.2022 10:24
İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

İstanbul'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak arandığı, haklarında itirafçı beyanı ve ümit yapılanması gibi örgütsel bağlantılarına dair başkaca deliller bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Terör, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:38:05. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement