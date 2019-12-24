İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 gözaltı kararı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 gözaltı kararı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 şüpheliden 34'ü yakalandı.

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 gözaltı kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 şüpheliden 34'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli 8'i muvazzaf 54 subay, astsubay ve askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, ankesör ardışık arama kaydı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilerden 34'ünü yakaladı.

Zanlılardan 5'inin yurt dışında bulunduğu, 15 firarinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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