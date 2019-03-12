İstanbul'da Fetö Operasyonu: 102 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 102 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 102 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kripto haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah 06.00 itibariyle düzenlenen operasyonda İstanbul'dan 33, il dışlarından 12 şüpheli olmak üzere toplam 45 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalama işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. - İSTANBUL

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