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İstanbul'da FETÖ operasyonu

51 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"un gerçek kullanıcısı oldukları belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında 4'ü İstanbul'da, 1'i il dışında olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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