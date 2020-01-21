İstanbul'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ operasyonu
6 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'ye mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'ye mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)
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