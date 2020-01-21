İstanbul'da FETÖ operasyonu; 13 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ operasyonu; 13 gözaltı

6 saat önce

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu; 13 gözaltı, System.String[]

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar ile FETÖ terör örgütüne aktif olarak para yardımında bulunan 15 şüpheli için bugün operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyon FETÖ terör örgütüne aktif olarak para yardımında bulunan kişilere yönelik yapıldı. Belirlenen 15 şüphelinin FETÖ terör örgütüne bağlı hücre evlerini oluşturdukları ve bu evleri finanse ettikleri öğrenildi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli mali polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin arasında kamudan ihraç edilmiş kişiler ve iş adamları olduğu bildirildi. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:25 Kaynak: DHA
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