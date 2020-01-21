İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da, MİT ve polis ortaklı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yardım ve yataklık eden 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da, MİT ve polis ortaklı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yardım ve yataklık eden 13 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. Örgüte aktif mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden aralarında daha önce kamudan ihraç edilmiş kişiler ile bazı iş adamlarının da olduğu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon gerçekleştirdi. MİT ve polis, FETÖ'nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve örgütün yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren hücre evlerine mali destek sağlayıp aranan kişilere yardım ve yataklık eden 15 şüpheliden 13'ünü yakalandı.

Örgüt üyelerinin saklandığı söz konusu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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