Son dakika haber! İstanbul'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul'da FETÖ operasyonu

28.05.2021 08:05

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik birden fazla adrese gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olan şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik birden fazla adrese gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olan şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Megakent'in birden fazla adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Geniş çapta gerçekleştirilen operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip destek verdi. - İSTANBUL

Son dakika haber! İstanbul'da FETÖ operasyonu
Son dakika haber! İstanbul'da FETÖ operasyonu
Son dakika haber! İstanbul'da FETÖ operasyonu
Son dakika haber! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İstanbul'da FETÖ operasyonu - Son Dakika


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