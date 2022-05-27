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DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

27.05.2022 08:27

İSTANBUL'da FETÖ/PDY'nin "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da FETÖ/PDY'nin "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 33 kişiye yönelik operasyonda yakalanan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY mensubu firari şüphelilerin yakalanması için yürüttükleri çalışmalarda 31 şüphelinin kaldığı adreslere ulaştı. FETÖ'ye ait kapatılan okullarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen şüpheliler ile ilgili yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler harekete geçti. Şüphelilerin kaldığı ve örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyon devam ediyor.

- İstanbul
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

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İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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