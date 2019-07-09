Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 176 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)
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İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 176 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)

43 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 176 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1), System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-ARŞİV


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:40 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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