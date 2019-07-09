İstanbul'da FETÖ operasyonu: 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı (1)
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:43 Kaynak: DHA
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK
yapılanmasına ilişkin soruşturmada, muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediyor.
- İstanbul
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