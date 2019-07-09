İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 176 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI (Geniş haber)
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Haber: Özden ATİK/ İstanbul,DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
Haber: Özden ATİK/ İstanbul,DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmada, örgüt içi iletişim modeli olan ankesörlü telefon ile irtibat sağlayan 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu personel arasında 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunuyor.
Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemleri eşzamanlı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor.
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