Son Dakika Haberleri: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı (Geniş haber)
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı (Geniş haber)

1 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı (Geniş haber), System.String[]
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmada, örgüt içi iletişim modeli olan ankesörlü telefon ile irtibat sağlayan 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu personel arasında 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunuyor.
Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemleri eşzamanlı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor.

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-ARŞİV
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:26 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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