İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

08.12.2020 10:38
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı, System.String[]

İSTANBUL'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerden Kaynak Dış Ticaret A.Ş. ve Kaynak Medya A.Ş. çalışanları hakkında yapılan soruşturma kapsamında, Asya Katılım Bankasını fonlayan, örgüt tepe yöneticileri ile irtibat, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, Zaman Gazetesi abonelikleri, Kimse Yok mu Derneği'ne bağış ödemeleri olan ve örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Bugün yapılan operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/ 47593 sayılı soruşturması ile Kaynak Holdinge bağlı 19 şirket 1 vakıf ve 1 dernek hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütünün finansmanı kapsamında başlatılan soruşturmada, 133 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğe kayyım ataması yapılmıştı.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika


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