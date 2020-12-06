İstanbul'da FETÖ operasyonu: 29 şüpheli gözaltında - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 29 şüpheli gözaltında
06.12.2020 00:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Gaybubet' evlerine operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Gaybubet' evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İsihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında firari konumda bulunan ve 'Gaybubet' evlerinde saklandıkları belirlenen 35 şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Gece 35 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda "Gaybubet" evlerinde saklanan 27 şahıs ve başka suçlardan aranması olan 2 şahıs olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL
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