Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Fetö Operasyonu: 34 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul'da Fetö Operasyonu: 34 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

2 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul'da Fetö Operasyonu: 34 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 şahsa yönelik operasyon başlattı. 26'sı İstanbul'da olmak üzere toplam 38 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polisin 18 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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