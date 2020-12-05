İstanbul'da FETÖ operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Gaybubet' adını verdikleri hücre evlerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün 'Gaybubet' adını verdikleri hücre evlere operasyon düzenlendi. Farklı ilçelerde 32 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon sonucunda 35 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi. - İSTANBUL