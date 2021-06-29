İstanbul'da FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan asker ve polislerin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen, haklarında başkaca deliller bulunan Kara-Hava- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup görevde olan 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 4 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 16 Astsubay ve 2 Polis memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından emekli 2 Albay ile 2 Astsubay, ihraç 2 Binbaşı ile 2 Astsubay, açıkta 1 Astsubay, firari 1 Üsteğmen, istifa etmiş 4 Uzman Çavuş, 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ile mahrem imam oldukları tespit edilen 3 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 24 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, 23 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama emri talep edildi. - İSTANBUL