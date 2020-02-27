İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 7 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 7 GÖZALTI

6 saat önce

İSTANBUL'da FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 7 GÖZALTI, System.String[]
İSTANBUL'da  FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ'nün "Defne" kod adlı bölge imamı E.Y.'nin de bulunduğu şüpheliler yakalanmıştı. Düzenlenen operasyonlarda birçok dijital materyal ele geçirilirken, FETÖ terör örgütünün evlerinde kalan şüphelilerde tespit edilmişti. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde farklı kriptonik haberleşme programları ile örgütün haberleşme grupları tespit edilirken, bu grupların yönlendirmesine ve FETÖ terör örgütünün eleman kazandırılması için hazırlanmış programları ele geçirilmişti. Baskınların yapıldığı adreslerde FETÖ üyelerinin kullandıkları cep telefonu hatları ile örgüt adına kullanılan birçok telefon bulunmuştu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki çalışmalarını tamamlayan polis, bugün saat 05.00 sıralarında İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
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