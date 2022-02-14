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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

14.02.2022 14:16
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis koleji ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu olduğu öne sürülen, 8 sözde mahrem imam yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis koleji ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu olduğu öne sürülen, 8 sözde mahrem imam yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis koleji ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen sözde mahrem imamlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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