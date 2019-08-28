Son Dakika Haberleri: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

20 dakika önce

İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanırken, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanırken, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari


şahısların yakalanmasına yönelik örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi. 27 Ağustos'ta 9 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli ve "ByLock" kullanıcısı olan FETÖ firarisi 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
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