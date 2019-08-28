Son Dakika Haberleri: İstanbul'da fetö operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul'da fetö operasyonu: 9 gözaltı

52 dakika önce

İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da fetö operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]
İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "Gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullandığı belirlene bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
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