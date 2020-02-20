İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; MAHREM İMAMLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; MAHREM İMAMLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; MAHREM İMAMLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

7 saat önce

İSTANBUL'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari mahrem imamların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınırken, FETÖ üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanmış para ve çok sayıda F serisi 1 dolar ele geçirildi.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; MAHREM İMAMLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]
İSTANBUL'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari mahrem imamların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınırken, FETÖ üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanmış para ve çok sayıda F serisi 1 dolar ele geçirildi.

İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda,  FETÖ/PDY terör örgütünün halen aktif olan üniversite öğrencisi üyelerine ve örgütün firari şüphelilerine örgüt evleri ayarlandığını belirlendi. FETÖ üyelerinin bu evlerde buluşarak moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak yeniden etkin konuma gelmeye çalıştıkları tespit edildi. Örgütün cezaevinde bulunan FETÖ üyeleri ve örgüt adına faaliyet gösteren üyelerine maddi destek sağlamak için de örgütün bölge sorumlularının para topladığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda, FETÖ üyelerinin İstanbul'un çeşitli noktalarında örgüt toplantıları yaptıkları ve deşifre olmamak için herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin düzenledikleri toplantıları dikkat çekmemek için alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde yaptıkları bildirildi.

Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, bugün FETÖ'nün birden fazla hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanmış 9 bin dolar, 7 bin lira, 200 sterlin, çok sayıda F serisi 1 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Düzenlenen baskınlarda firari mahrem imamların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

Dağıtılan paraların bulunması

Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkışı


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi
Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak "Türk bayrağını aşağıladığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:36:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; MAHREM İMAMLARIN DA ARALARINDA OLDUĞU 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]