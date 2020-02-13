İstanbul'da FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen 21 hücre evine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 kişiden 19'u yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, evlerin giderlerini karşılamak ve örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş vaziyette 46 bin 750 lira, 23 bin 848 dolar ve 2 bin 400 avro himmet parası, bir miktar altın, çok sayıda dijital malzeme ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüpheliler arasında, "eyalet, polis ve asker mahrem imamları" ile "İstanbul'un il imam yardımcısı"nın da bulunduğu öğrenildi.

Sahte kimlik kullanan şüphelilerin tamamının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi.