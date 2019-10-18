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İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde Bartın il imamı olduğu iddia edilen M.Y. ile aynı ilin Ulus İlçesi imamı olduğu ileri sürülen İ.K.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, yakalandı.

İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde Bartın il imamı olduğu iddia edilen M.Y. ile aynı ilin Ulus İlçesi imamı olduğu ileri sürülen İ.K.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, yakalandı.

İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mu¨cadele Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ile İstihbarat Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlilerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların

yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 17 Ekim'de, "örgu¨t içinde saklanma evleri gaybubetevi" olarak tabir edilen ve örgu¨t u¨yelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalanan şahıslardan M.Y'nin Bartın İl imamı, İ.K.'nın ise Bartın İli Ulus ilçe imamı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, yasaklı kitaplardan Fetullah Gu¨len'e ait 1 kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 lira, 888 dolar ve birçok örgu¨tsel materyalin ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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