İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Gaybubet Evi' olarak bilinen hücre evlerine... - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine...

6 saat önce

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları, altın ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu
İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]