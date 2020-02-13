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İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine...
6 saat önce
İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları, altın ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi. - İSTANBUL
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