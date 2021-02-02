İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu
02.02.2021 03:03
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu
İSTANBUL - İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, il genelinde Fetullahçı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen bir diğer adres Kağıthane Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta bulunan bir site oldu. Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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