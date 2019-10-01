Son Dakika Haberleri: FETÖ tabiplerince elenen askeri öğrenciler için 'Vefa' operasyonu düzenlendi
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FETÖ tabiplerince elenen askeri öğrenciler için 'Vefa' operasyonu düzenlendi

1 saat önce

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında, bazı askeri öğrenciler için gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesiyle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda; örgütün askeri liseleri kazanan öğrencileri, çeşitli bahanelerle sağlık raporuyla eleyen 11 şüpheli yakalandı. Dosya kapsamında 6 şüphelinin arandığı öğrenildi. Haksız olarak elenen öğrencilerin ailelerine saygı için "Vefa" adı verilen operasyonda gözaltına alınanların rütbelerinin "Binbaşı" ve üstü olduğu belirtildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanan bazı öğrencilerin asker olmasının FETÖ tarafından engellendiği bilgisi üzerine başlatıldı.

ŞÜPHELİLER; YARBAY, ALBAY VE BİNBAŞI RÜTBELİ ASKERLER

Polisin yaptığı tespite göre, geçmiş dönemde sınavı kazanan bazı öğrencilerin "sağlık kurulu raporu ile askeri öğrenci olamaz" kanaati ile askeri liselere girişi engellendi. Gerçeğe aykırı bilgilerle, askeri öğrenci olması engellenen öğrenciler hakkında rapor hazırlayan 17 şüpheli tespit edildi.

"Tabip Binbaşı" "Tabip Yarbay" ve "Tabip Albay" rütbelerinde olan şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Halen aktif görevde de olan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sınavı kazandıktan sonra "askeri liseye gireceğim" diye sevinen ve bu duygularını aileleriyle paylaşan öğrencilerin hayal kırıklığı ve yaşadıkları üzüntü sebebiyle operasyona "Vefa Operasyonu" adı verildi. Öğrencilere ve ailelerine vefa için bu isim verildiği belirtildi.

FETÖ tabiplerince elenen askeri öğrenciler için 'Vefa' operasyonu düzenlendi
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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