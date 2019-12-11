Son Dakika › Güncel › İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı - Son Dakika
İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı
6 saat önce
İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:48 Kaynak: AA
İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı
Son Dakika İBB, çalışanları için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür