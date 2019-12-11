İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı.

İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı, System.String[]

İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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