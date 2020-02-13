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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine...
7 saat önce
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:18 Kaynak: AA
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
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