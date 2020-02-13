İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerine... - Son Dakika

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine...

7 saat önce

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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