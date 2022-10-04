İstanbul'da FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) dershanecilik faaliyetlerini güncel olarak devam ettiren yapılanmaya yönelik 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, örgüte yakın öğrencilere daha az ücret tarifesi uygulandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel eğitim yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Üsküdar'da faaliyet yürüten bir dershanenin tedbir olarak örgüt iltisakı olmayan bir kişinin adına kurulduğunu ve dershanenin FETÖ/PDY örgüt mensubu olan gizli ortaklarının bulunduğunu, dershanenin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görevli kişilerin tamamının FETÖ/PDY iltisakı olan şüphelilerden oluştuğunu tespit etti.

Görev yapan personelin çoğunun FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt aidiyeti nedeni ile çalışma izinleri iptal edilen kişilerden olduğu ve aralarında yine KHK'ler ile kamu görevinden çıkarılanların bulunduğunu belirleyen ekipler, daha önce gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınıp, örgüt soruşturmaları kapsamında cezaevine girip çıkan bazı şüpheliler olduğu bilgisine ulaştı.

Çalışacak öğretmenler için örgüt referans sistemi kurmuş

Örgütün dershanede öğretmen olarak çalışmak için referans sistemi kurduğunu, bu sayede kuruma çalışmak üzere girecek öğretmenlerde mutlaka örgüt iltisakı arandığını belirleyen ekipler, FETÖ'nün eğitim yapılanmasını bu şekilde yeniden tesis etmeye çalıştıklarını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanması üzerine adresleri belirlenen 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 35 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise birçok dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunmayan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.?

FETÖ bağlantılı öğrencilerle diğer öğrencilere farklı fiyat tarifesi

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda bin 260 öğrencinin bulunduğu kurumda örgütün öğrenciler arasında yüksek olan fiyat farklılıklarını tespit etti.

Araştırmalarda FETÖ'yle bağlantılı öğrencilerin dershaneye 5-10 bin lira arasında kayıt olurken diğer öğrencilerin ise 30 bin lira bedelle kayıt yaptırdığını belirledi.

Dershane yönetiminin aradaki fiyat farklarıyla kendilerine yakın öğrencilerin finansmanını bu şekilde sağladığını ortaya çıkaran ekiplerin konuyla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.