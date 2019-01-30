Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Fight Club" Filmini Aratmayan Kavga Kamerada

İstanbul'da "Fight Club" Filmini Aratmayan Kavga Kamerada

1 saat önce

Aksaray'da alkollü olduğu iddia edilen 2 grup tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi.

İstanbul'da
Aksaray'da alkollü olduğu iddia edilen 2 grup tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. "Fight Club" filmini aratmayan kavgada, tekmeler havada uçuşurken gençlerin dövüşmekten yorulmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Aksaray Meydanı'da geçtiğimiz 2 Ocak günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen 2 grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gençler tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırdı. Tekmelerin de havada uçuştuğu kavga, "Fight Club" filmini aratmadı. Dakikalarca dövüştükten sonra düşen ancak yorulmadan yerden kalkan bazı gençler, amansızca kavga etmeyi sürdürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı

Görüntülerde, gençler bir anda tekme ve tokatlarla birbirine vuruyor. Kavgayı gören gruptaki diğer gençler ise farklı noktalarda dövüşmeye başlıyor. Kavga esnasında bazı gençler yere düşüyor. Yerden kalkan gençler yine birbirine vurmaya başlıyor. Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise olanı biteni izlerken, bazı vatandaşlar ise tezahürat yapıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:54 Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Ay Önce Kavga Eden Arda Turan ve Berkay Şahin'in İlk Duruşması Bugün Görülecek Fight Club'ı Aratmayan Kavgada Gençler Dövüştü, Vatandaşlar Tezahürat Yaptı! Kamera Kayıttaydı

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Fight Club" Filmini Aratmayan Kavga Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]