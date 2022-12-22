Alacaklı oldukları adamı otelden kaçırıp dövdüler! Yumruklu saldırıya uğrayan şahıs, kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
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Alacaklı oldukları adamı otelden kaçırıp dövdüler! Yumruklu saldırıya uğrayan şahıs, kalp krizi geçirip öldü

22.12.2022 12:12

İstanbul'da iki şahıs, 60 bin lira alacaklı oldukları adamı Avcılar'da kaldığı otelin önünden araca bindirip götürdükleri arazide dövdü. Yumruklu saldırıya uğrayan adam, fenalaşarak kalp krizi geçirirken, saldırganlar ambulans çağırıp şahsı hastaneye yetiştirse de adam hayatını kaybetti. Polise olayı anlatan saldırganlar tutuklandı.

İstanbul'da yaşayan 42 yaşındaki Umut Bekdemir bir süre önce iki şahsa 60 bin lira borçlandı. Bekdemir, borcun bir kısmını ödeyerek ortadan kayboldu. Bekdemir'in iki alacaklısı, onu ararken bir süre sonra Avcılar'daki bir otelde kalmaya başladığını öğrendi. Harekete geçen iki şahıs, adamın kaldığı otelin çevresinde beklemeye başladı. Bir süre sonra Bekdemir'in otele yaklaştığını gören iki şahıs, onu "Konuşacağız" bahanesiyle araca alıp kaçırdı.

ARBEDEDE FENALAŞINCA AMBULANS ÇAĞIRDILAR

Bir süre sonra şahıslar adamı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkisi yan yolda bulunan çimenlik alana götürdü. Burada şahıslar alacaklarını tahsil etmek istediler ancak aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Bekdemir şahısların elinden kurtulup kaçmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan adam ayağı takılınca yere düştü. Arkalarından koşan iki şahıs tarafından yakalanarak yumruklanan adam, fenalaşarak kalbinin sıkıştığını söyledi. Ardından ne yapacağını şaşıran iki şahıs, sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekdemir'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. O esnada kalp krizi geçiren adam, kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti. Adamın ölmesine neden olan iki şahıs ise, araçla ambulansı takip ederek hastaneye gitti. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastaneye geldi. Ölen adamın yüzünde kan lekelerinin, vücudunun çeşitli yerlerinden ise sıyrıklarla olduğunu tespit etmeleri üzerine iki şahıs sorguya alındı.

POLİSE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

Şahıslar ifadelerinde, ölen adamın kendilerine olan 60 bin lira borcun bir kısmını ödediğini ancak geri kalan kısmını vermemesi üzerine Avcılar'da kaldığı otelde gittiklerini ve o otelin yakınlarına giderek bir süre Umut Bekdemir'i orada beklediklerini söyledi. Adamı orada gördükleri esnada araca aldıklarını söyleyen şahıslar, Beyoğlu'ndaki çimenlik alanda konuştukları esnada Umut Bekdemir'in kaçmaya başladığını yaklaşık 200 metre sonra yere düştüğünü kaldırdıktan sonra yumruk attıkları esnada adamın kalbinin sıkıştığını ifade etti. Şahısların ardından sağlık ekiplerini aradıklarını söylediği bilgisine ulaştı.

TUTUKLANDILAR

Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen Abdullah D. (42) ve Emirhan İ. (30), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şahıs, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ölen 42 yaşındaki Umut Bekdemir ise Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morgundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Bekdemir cenazesi, Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Süme köyünde dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Kalp Krizi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacaklı oldukları adamı otelden kaçırıp dövdüler! Yumruklu saldırıya uğrayan şahıs, kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alacaklı oldukları adamı otelden kaçırıp dövdüler! Yumruklu saldırıya uğrayan şahıs, kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
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