İstanbul'da film gibi olay kamerada: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip böyle kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da film gibi olay kamerada: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip böyle kaçtı

23.01.2023 11:53

İstanbul'da film gibi olay kamerada: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip böyle kaçtı Beyoğlu'nda kaza yapan taksici karıştığı kavgayı ayıran vatandaşı bıçakladı Polisin muayenesinde alkollü çıkan taksici su alma bahanesiyle aracına binip kaçtı Kavşakta önünü kesen polisi çarpıp...

İstanbul'da film gibi olay kamerada: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip böyle kaçtı

Beyoğlu'nda kaza yapan taksici karıştığı kavgayı ayıran vatandaşı bıçakladı

Polisin muayenesinde alkollü çıkan taksici su alma bahanesiyle aracına binip kaçtı

Kavşakta önünü kesen polisi çarpıp sürükleyen taksici yakalandı

Alkollü taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bir taksici, kazaya karıştığı otomobilin sürücüyle kavgaya tutuştu. Taksici, kavgayı ayırmaya gelen vatandaşı küfür edip bıçaklayınca olay yerine polis geldi. Ekiplerin muayenesinde alkollü çıkan taksici, su alma bahanesiyle aracına binerek kaçmaya başlayınca da kovalamaca yaşandı. Taksici kavşakta önünü kesen polisi çarpıp sürükledikten sonra Kabataş'ta yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralara yansırken, gözaltına alınan taksici tutuklandı.

Beyoğlu Gümüşsuyu'nda geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, cadde üzerinde seyreden 34 TFA 10 plakalı taksinin sürücüsü Nevzat S. ile 34 DFJ 499 plakalı otomobilin sürücüsü Orhan K. maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sürücülerin tartıştığını gören Ahmet Ç. şahısları ayırmak istedi. O esnada taksici Nevzat S., Ç.'yi ağır küfür ve hakaret ederek itti. Ahmet Ç.'nin tepki göstermesi üzerine Nevzat S. belinden çıkarttığı bıçakla Ç.'yi sağ dizinin üst kısmından hafif şekilde yaralandı.

Su alma bahanesiyle kaçmaya başladı

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekiplerine Nevzat S. olayı anlatarak kullandığı bıçağı da teslim etti. Trafik ekiplerinin taksiciye yaptığı muayenede ise 1.08 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri diğer sürücüye alkol muayenesi yaptığı esnada taksici su alacağını söyleyerek aracına bindi ve hızla Dolmabahçe istikametine kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri telsiz ile anons ederek meslektaşlarından taksicinin önünü kesmelerini istedi. Hemen harekete geçen çok sayıda ekip, İnönü Caddesi ile Dolmabahçe Gazhane Caddesinin kesişiminde yolu kesti.

Araçtan inmeyince polisi çarpıp sürükledi

Taksiyi durduran polis ekipleri şahsa araçtan inmesini söyledi. Bir süre polislere direnen taksici, ardından kendisini indirmek isteyen motorize polis memuru F.A.'yı sürüklemeye başladı. Motosikletini de çarparak yere düşüren taksici, F.A.'yı yere düşürdükten sonra kaçmaya devam etti. Ekiplerine peşine düştüğü taksici, Kabataş tramvay durağının gerisinde aracı terk ederek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. İskeleye girdiği görülen şahıs vapura binemeyince caddeye koşarak demir korkuluklardan atlamak istedi. Dengesini kaybederek yere düşen ve başını çarpan taksici, polis tarafından yakalandı. Şahıs kelepçelendiği esnada başını duvara vurarak kendine zarar verdi.

Taksici tutuklandı

Gözaltına alınan taksici Nevzat S., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında Karaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınarak "kasten yaralama", "tehdit" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem yapılan Nevzat S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Büyükçekmece yeni parklarıyla fark oluşturuyor Büyükçekmece yeni parklarıyla fark oluşturuyor İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri 'Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz' yazılı kağıt astı İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri 'Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz' yazılı kağıt astı

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da film gibi olay kamerada: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip böyle kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:43 Beşiktaş maçı sonrası taraftarın canlı yayında duyulan sesi herkesi şok etti: Allah belanızı versin
12:25 AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım
12:20 Bir görüntü, iki detay! Binali Yıldırım küstü, Bakan Soylu dürterek uyardı
12:03 Ahmet Çakar'dan canlı yayında yıldız futbolcu için ağza alınmayacak sözler: Lan ne yapıyor bu!
12:01 Kırılan sıcaklık rekorlarına aldanmayın! İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi
11:59 Kaftancıoğlu'ndan kriz çıkaracak sözler! İsim vermedi ama hedefinde Akşener var
11:44 Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp namaz kıldı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
15:56 Bayraktar TB2'den bir başarı daha! 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi
11:33 Jorge Jesus'un çözmesi gereken sorun çok net! İşte Fenerbahçe'yi liderlikten eden sebep
11:33 Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi kent merkezine asılan "Yüreğin yetiyorsa" afişi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2023 13:13:35. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da film gibi olay kamerada: Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement