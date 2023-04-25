Kepengi minibüsle kırarak 5 dakikada 100 bin liralık malzeme çalan soyguncular kamerada! - Son Dakika
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Kepengi minibüsle kırarak 5 dakikada 100 bin liralık malzeme çalan soyguncular kamerada!

25.04.2023 16:23

İstanbul Çağlayan'da sabaha karşı geldikleri bir hurdacı dükkanının kepengini minibüsle kıran maskeli, kapüşonlu ve şapkalı 4 hırsız, yaklaşık 5 dakika içerisinde 100 bin lira değerinde sarı bakır kablo çaldı. Hırsızların kaçmaktayken yere döktüğü kabloları da yoldan geçen bir şahıs çaldı. Film senaryolarını aratmayan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı bir kapalı kasa bir minibüsle cadde üzerinde seyreden 4 hırsız, hurdacı dükkanının önüne geldi. Hırsızlar ardından hiç vakit kaybetmeden minibüsle işyerinin kepengini kırdı. Ardından araçtan inen hırsızlar işyerine girerek soyguna başladı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Karanlıkta görebildikleri kadar malzemeyi dışarıdaki minibüse yükleyen hırsızlar daha sonra işyerinin ışıklarını açtı. Hırsızların kaçarken döktüklerini de bir başkası çaldı. Yazıhaneye giren hırsızlar buradaki rafta duran sarı bakır semaver ve bakır eşyaları çaldıktan sonra geldikleri minibüse binerek hızla uzaklaştı. Yaklaşık 5 dakika süren soygundan 1.5 saat sonra yoldan geçen bir kişi ise hırsızların kaçarken düşürdüğü çok miktarda bakır kabloyu yerden toplayıp çaldı. Film gibi sahnelerini aratmayan soygun anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar geldikleri işyerinin kepengini minibüsle kırıyor. Ardından içeriye giren hırsızlar malzemeleri çalıyor. Işıkları açan hırsızlar bir kez daha çalacak malzeme arıyor. Yaklaşık 5 dakika sonra içeriden çıkan hırsızlar malzemeleri minibüse yükleyip kaçıyor. Yoldan geçen bir şahıs ise yere dökülen bakırları çalıyor.

İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular

"MİNİBÜSLE KEPENGİ KIRDILAR "

Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Mehmet Uçman, "Sabah 05.30 sıralarında minibüsle kepengi kırıp dükkanıma girdiler ve soydular. Sarı bakır hurdalarımı götürdüler. Yaklaşık 100 bin lira civarında zararım var. Şaşırdım, sabah 07.30 sıralarında dükkanıma geldim ve burayı böyle görünce oturdum sinirden moralim bozuldu. Elim ayağım boşaldı, hiçbir şey yapamadım. Minibüsle kepengi kırıyorlar ve kapıyı açıyorlar. Altından 4 kişi giriyor, 2'si içeriden dışarıya atıyor. Diğer 2'si araca yüklüyor. Yaklaşık 7 dakika içerisinde kaybolup gidiyorlar" dedi.

İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular

"ÖĞRETMENİN ARACINI ÇALMIŞLAR"

İşyeri sahibi "Hem maskeli hem eldivenli hem de iş ayakkabılılar. Tam dikkat etmedim ama silahsız geldiklerini zannetmiyorum. Plakası minibüsün üzerinde ama plaka Küçükçekmece Halkalı'da bir öğretmenin aracına aitmiş. Öğretmene ulaştık sonra da emniyete gidip ifade verdim. Öğretmene ait plakalar da aracının üzerinde duruyormuş. Plakalı araçla dükkan soyuyorlar. Polis ekipleri inceledi, parmak izi incelemesi yaptılar ve gittiler. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Öte yandan işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Minibüsün plakasını belirleyen polis, yaptığı çalışmada plakaları ikiz plakası olduğunu tespit etti. Ekiplerin hırsızları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular
İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular
İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular
İstanbul'da film gibi soygun kamerada: Hurdacıyı kepengini minibüsle kırıp soydular
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: herkes seçim telaşına düşmüş esnafı halkı kollayanmı var. adamlardaki cesarete bak araçla kapı açıyorlar. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Çağlayan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepengi minibüsle kırarak 5 dakikada 100 bin liralık malzeme çalan soyguncular kamerada! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepengi minibüsle kırarak 5 dakikada 100 bin liralık malzeme çalan soyguncular kamerada! - Son Dakika
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