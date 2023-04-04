Film gibi olay! Maskeli grup dükkandaki kişiyi kaçırdı, "Pardon, birine benzettik" deyip geri bıraktı - Son Dakika
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Film gibi olay! Maskeli grup dükkandaki kişiyi kaçırdı, "Pardon, birine benzettik" deyip geri bıraktı

04.04.2023 11:12

İstanbul'da film gibi bir olay meydana geldi. Sultangazi'de yüzleri maskeli bir grup telefoncuya girerek dükkan sahibi Sultan Kılıç'ı kaçırma girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedilirken şahıslar daha sonra Kılıç'ı, "Kusura bakma, birine benzettik" diyerek geri bıraktı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duyanları hayrete düşürecek bir olay meydana geldi. Bir telefoncuya giren yüzleri maskeli 5-6 kişilik bir grup, dükkanı işleten Sultan Kılıç'ı kaçırdı.

YANLIŞLIK OLDUĞUNU ANLAYINCA BIRAKTILAR

Koluna girip Kılıç'ı dükkandan çıkaran ve arabaya bindiren grup, kısa süre sonra bir yanlışlık olduğunu fark etti. Kılıç'a bir video izleten ve onun yanlış kişi olduğunu anlayan kişiler, Sultan Kılıç'a ''Pardon, kusura bakma. Birine benzettik" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaçırma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kılıç da "Beni aldılar, sonra bıraktılar. Kusura bakma dediler. Kimi kaçıracaklardı bilmiyorum, birine benzetmişler" dedi.

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Sultangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Film gibi olay! Maskeli grup dükkandaki kişiyi kaçırdı, 'Pardon, birine benzettik' deyip geri bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Film gibi olay! Maskeli grup dükkandaki kişiyi kaçırdı, "Pardon, birine benzettik" deyip geri bıraktı - Son Dakika
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