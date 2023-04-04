İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duyanları hayrete düşürecek bir olay meydana geldi. Bir telefoncuya giren yüzleri maskeli 5-6 kişilik bir grup, dükkanı işleten Sultan Kılıç'ı kaçırdı.
Koluna girip Kılıç'ı dükkandan çıkaran ve arabaya bindiren grup, kısa süre sonra bir yanlışlık olduğunu fark etti. Kılıç'a bir video izleten ve onun yanlış kişi olduğunu anlayan kişiler, Sultan Kılıç'a ''Pardon, kusura bakma. Birine benzettik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan kaçırma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kılıç da "Beni aldılar, sonra bıraktılar. Kusura bakma dediler. Kimi kaçıracaklardı bilmiyorum, birine benzetmişler" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Film gibi olay! Maskeli grup dükkandaki kişiyi kaçırdı, 'Pardon, birine benzettik' deyip geri bıraktı - Son Dakika