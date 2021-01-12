İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu

12.01.2021 12:31

- İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu Film gibi operasyon kamerada 70 yaşındaki kadını dolandırmak isteyen şebeke üyeleri film gibi operasyonla yakalandı Kadıköy'de yaşlı bir kadın, kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp "adınız...

- İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu

Film gibi operasyon kamerada

70 yaşındaki kadını dolandırmak isteyen şebeke üyeleri film gibi operasyonla yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy'de yaşlı bir kadın, kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp "adınız terör soruşturmasına karıştı" diye arayan dolandırıcıları suç üstü yakalattı. Polis, kandırma yöntemiyle yaşlı kadını dolandırmaya kalkan yabancı uyruklu zanlıları film sahnelerini aratmayan operasyonla suçüstü yakaladı. Dolandırıcılar böyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu Mohammed Fadloun ile Abdulrahman Fadloun adlı telefon dolandırıcıları, geçtiğimiz 4 Aralık'ta kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp "adınız terör soruşturmasına karıştı" diyerek, Kadıköy Bostancı'da yaşayan 70 yaşındaki Fatma Jale İ. adlı kadını telefonla aradı. İddiaya göre, yaşlı kadına banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, Fatma Jale İ.'den paralarını ve mücevherlerini kendilerine teslim etmesini, aksi halde başının derde gireceğini söylediler. Zanlılar, yaşlı kadına telefonu kapatmamasını istedi.

Yaşlı kadın, şebekeyle karşı karşıya olduğunu fark etti, polisi aradı

Telefon dolandırıcılarının hedefindeki yaşlı kadın, karşılaştığı durumdan dolayı şaşkına döndü. Bir süre sonra üzerindeki şaşkınlığı atan 70 yaşındaki İ., dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıya olduğunu fark edip, ilk fırsatta polisi aradı. İhbar üzerine hemen harekete İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatma Jale İ.'nin dolandırılmak üzere olduğunu fark ederek plan kurdu. Yaşlı kadın, polislerin kendisine söyledikleri plana harfiyen uyarak telefonun diğer ucundaki dolandırıcılara tuzak kurdu.

Polis bankada 'veznedar' kılığına girdi

Dolandırıcıların yakalanması için elinden gelen çabayı gösteren İ., polislerin yaptığı film gibi plan doğrultusunda hareket ederek, dolandırıcıların dediği gibi mahalledeki bir kamu bankasının şubesine gitti. Tarif edilen bankaya giren kadın, kendini bekleyen "veznedar" kılığındaki İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil ekiplerden, içinde 200 lira yazan sahte paraların bulunduğu zarfı alarak tekrar evine döndü. İ., plan doğrultusunda söz konusu dolandırıcıların apartmana gelmesini beklemeye koyuldu. Bu sırada sivil ekipler, kılık kıyafet değiştirip 'işçi' ve 'temizlik görevlisi' kılığına girerek apartmanın hemen karşısında bulunan iş yerinin çevresinde konuşlandı. Yaşlı kadın bina girişinde elindeki zarfla beklerken, kısa süre sonra şüphelilerden biri sokağa girerek kadının yaşadığı evin önüne geldi.

Binaya girer girmez baskın

Yaşlı kadın, binaya gelen dolandırıcılık şebekesine mensup kişiye kapıyı açarken, zarf alış-verişi yapıldığı sırada sokak içindeki 'çöpçü' ve 'işçi' kılığında pusuda bekleyen sivil ekipler hızla binaya yönelerek operasyon başlattı. Bu sırada polis son anda fark eden dolandırıcı apartmanın içine kaçarken, şebekenin hedefindeki yaşlı kadın, kapıyı polislere açarak emniyet güçlerine yardımcı oldu. Suriye uyruklu dolandırıcı Mohammed Fadloun dakalanırken, şebekenin "gözcülük" yapan diğer üyesi Abdulrahman Fadloun ise iki sokak arkada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Film gibi operasyon saniye saniye kamerada

Öte yandan, kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' kılığında arayıp "adınız terör soruşturmasına karıştı" diye dolandırmaya kalkan zanlıların yakalanma anı saniye saniye kameralara da yansıdı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda, kandırma yöntemiyle yaşlı kadını dolandırmaya kalkan Suriye uyruklu Mohammed Fadloun adlı zanlı, binaya girer girmez yakayı ele veriyor. Gözcülük yapan Abdulrahman Fadloun diğer zanlı ise iki sokak ötede polisin operasyonunu fark ederek kaçarken yakalanıyor.

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu

Dolandırıcılık, İstanbul, Kadın, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika


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