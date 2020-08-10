İSTANBUL'DA FİLYASYON KURULLARI TOPLANTISI - Son Dakika

İSTANBUL'DA FİLYASYON KURULLARI TOPLANTISI
İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısına başkanlık etti.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısına başkanlık etti. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısındayız. Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 22:54
Kaynak: DHA
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