İstanbul'da fırın ve unlu mamül işletmelerine denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da fırın ve unlu mamül işletmelerine denetim - Son Dakika

İstanbul'da fırın ve unlu mamül işletmelerine denetim

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.

İstanbul'da fırın ve unlu mamül işletmelerine denetim, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.

Esenler Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırına İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca başkanlığında giden İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri burada kontroller yaptı.

Ekiplerin numune almasından sonra Koca, gıda seferberliği kapsamında ekmek, çeşitleri ve unlu mamullerin denetimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kontrollerin 39 ilçede 750 personel tarafından yapıldığını dile getiren Koca, "Denetimlere mal kabulünden başlandı. Genel ve özel hijyen koşulları kontrol edildi. Daha sonra üretim aşamasında fiziksel olarak un ve unlu mamuller yapılan ekmeğin testi yapıldı, gözlendi. Burada da arkadaşlarımız ekmekten numune aldı. Bu numuneyi daha sonra laboratuvara göndererek tuz oranına da bakacağız." dedi.

Fatih Mahallesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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