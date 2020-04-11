İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

6 saat önce

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken fırıncılar, eczaneler ve veteriner klinikleri yasaktan muaf tutuldu.

İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR, System.String[]

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken fırıncılar, eczaneler ve veteriner klinikleri yasaktan muaf tutuldu. Açık olan fırıncılar ve veteriner klinikleri bu sürçte evlere de hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'da vatandaşların evde kalmasıyla sokaklar boşalırken, yasaktan muaf olan fırıncılar, eczaneler ve veteriner klinikleri çalışmaya devam etti. Fırıncılar sokağa çıkma yasağı sürecinde evlere de hizmet vermeye başladıklarını ve araçlarla sokakları gezerek ekmek satışı yapacaklarını söyledi. Veteriner klinikleri ise insanlara verilen sağlık hizmetinden farklı bir hizmet vermediklerini ve klinikte yatan hasta hayvanlar ile acil durumlar için açık olduklarını söyledi.

"EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADIK"

Kadıköy'de fırıncılık yapan Muhammet Kul evlere servis yapmaya başladıklarını söyleyerek, "Yasaktan sonra aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Zaman zaman insanlar geliyorlar. Evlere de servis yapmaya başladık. Dün akşam çok yoğunduk. İnsanlara açık olduğumuzu söylememize rağmen ekmek almaya başladılar. 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Yasaktan muaf olmayanlar da zaman zaman geliyor. Zaten normalde de biz yaşlılara ekmek götürüyorduk, yine götürmeye devam ediyoruz" dedi.

"MAHALLE MAHALLE ARAÇLA EKMEK DAĞITIYORUZ"

Yasak sebebiyle malzeme tedariği konusunda zorlandıklarını söyleyen bir fırıncı ise, "Yasak çok ani oldu. Bu yüzden tedarikli değildik, mayamız yoktu. Elemanlarımızın uzaktan gelenleri var, hemen buraya ulaştırmamız gerekti. Özellikle maya bulma konusunda bir mücadele ettik. Şimdi de telefon susmuyor. Sürekli evlere ekmek isteyen insanlar oluyor. Sabahtan beri baya telefon alıyoruz. 2-3 ekmek isteyen de oluyor, 20-30 isteyen de oluyor. İki şoför arkadaşımız var. Yakın çevrede mahalle mahalle araçla ekmek dağıtıyorlar" dedi.

Fırına gelen Ömer Yalçınkaya ise, "Benzin istasyonunda çalışıyoruz, görevliyim. Şu anda iş yerine gidiyorum. Fırına kahvaltı almak için geldim" dedi. Fırına gelen sağlık çalışanı Yavuz Görmek ise, "Sağlık çalışanı olarak yasaktan muafız. Yoksa koronavirüs dolayısıyla çıkmak taraftarı değiliz ama özel sağlık kurumu çalışanı olduğumuz için açılan kurumlardanız ve çalışmak zorundayız. Fırından kahvaltılık aldım. Şimdi iş yerime gidiyorum" dedi.

Fırıncı Şeyma Sarıgül de evlere paket servisi yaptıklarını belirterek, "İnsanlar apartman görevlilerini gönderiyorlar, sağlık çalışanları, belediye çalışanları geliyor. Başka gelen yok. Paket servisimiz var. 65 yaşındakiler dışarıya çıkamayacak dendikten sonra paket servisi de koymuştuk" dedi.

"FIRINLARIN AÇIK OLMASI İYİ OLDU"

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan bir fırına gelen vatandaşların, yoğunluk oluşturmadan içeriye girip alış verişlerini yaptıkları görüldü.  Sosyal mesafeyi koruyarak ekmek alan bazı vatandaşlar, fırınların açık olmasından memnun olduklarını belirtti.

Fırından ekmek almaya gelen Coşkun Tanrıgörür, "Sabah kahvaltımızı yapmak için ekmek almaya geldik. Önlemlerimizi aldık, maskemizi taktık ekmeğimizi aldık. Şimdi doğrudan evimize gidiyoruz. Fırınların açık olması iyi oldu. İnsanlar gereksiz yere telaş yaptılar. Devletimiz her şeyi düşünüyor. Fırınlar ve eczaneler açık. Bütün imkanlarımızı kullanabiliyoruz rahatlıkla. Kahvaltımızı yapmak için evimize gideceğiz" dedi.

"BİZLER İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Fırında işletmeci olan Atilla Bulut, "Halka hizmet vermek için mecburen açığız. Sabah erkenden gelip iş yerimizi açtık. Ekmeğimizi çıkardık. Vatandaş gelip rahatlıkla sıcak sıcak ekmeğini alıyor. Herhangi bir sorun yok. Akşam vatandaşlar gereksiz yere telaş yaptı. Fırınların açık olduğunu söylemiş olsalardı yoğunluk olmazdı. Bizler işimizin başındayız. Halkımıza ekmek çıkarmakta hükümlüyüz" dedi.

"İNSANLARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETİNDEN FARKLI BİR HİZMET VERMİYORUZ"

Kadıköy'de yatan hayvanlar ve acil durumlar için hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyen veteriner hekim Murat Barış Özdamar ise, "Dün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde bir tane beşinci kattan düşme acil geldi. Dolayısıyla sağlık sektöründe yer alan bir firma olarak kısıtlama getirdik, ancak acil durumlar için hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok acil mama isteyenler oluyor, bazen evlerine götürüyoruz. Belirli bir yaşın üstündeki insanlara da aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz ama normalde on çalışanımız varken, şu an iki çalışanımız var. Yatan hayvanlarımız da var. Onların tedavisi aynı şekilde devam ediyor. İnsanlara verilen sağlık hizmetinden çok farklı bir hizmet vermiyoruz. O yüzden bizi kısıtlama dışında tuttular" dedi.

- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:00 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz         
18:34
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı         
18:21
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı         
17:40
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi         
17:34
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı         
17:30
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim         
17:17
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da         
17:16
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu         
17:03
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı         
16:56
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi         
16:54
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı         
16:51
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı         
16:44
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı         
16:38
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek         
16:20
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik         
15:54
Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı         
15:54
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı         
15:50
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
15:40
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın         
15:21
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu         
15:19
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim         
15:15
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir         
15:14
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti         
15:11
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü         
15:05
Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet! Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet!         
15:05
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 18:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]