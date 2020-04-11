Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR
6 saat önce
İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR (Ataşehir)
İSTANBUL'DA FIRINLAR AÇIK, VETERİNERLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR (Ataşehir)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:36 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı