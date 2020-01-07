İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika

İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi

6 saat önce

İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar birçok ilçede ağaçların yola devrilmesine neden oldu.

İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi, System.String[]

İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar birçok ilçede ağaçların yola devrilmesine neden oldu. Bazı noktalarda ağaçların altında kalan araçlar hasar görürken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağışlı hava ve şiddetli rüzgar etkisini dün geceden itibaren göstermeye başladı. Bazı noktalarda evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda ise rüzgar ağaçları yola devirdi. Çatı uçması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle maddi hasarlar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı noktalardaki ağaç devrilmeleri nedeniyle araçlar hasar görürken, sokak arasındaki yolların da kapanmasına neden oldu. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı
Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu 16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı

Son Dakika Haberleri
06:05 Beşiktaş Dolmabahçe'de yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç kesildi - Son Dakika Haber
05:10 Süleymani'nin öldürülmesi Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım eder mi? - Son Dakika Haber
04:58 Deniz polisinin 2019 yılı faaliyetleri açıklandı - Son Dakika Haber
03:24 İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika Haber
03:11 'Dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet 5 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika Haber
00:28 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Son Dakika Haber
00:16 Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 06:18:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]