İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika

İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

6 saat önce

İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren etkili olan fırtına gece boyunca etkisini artırarak sürdürdü.

İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, System.String[]

İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren etkili olan fırtına gece boyunca etkisini artırarak sürdürdü. Birçok binanın çatısı uçarken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi yollar kapandı. Belediye ekipleri uçan çatıları ve devrilen ağaçları kaldırmak için gece boyunca çalıştı.

İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış ve fırtına gece boyunca etkisini sürdürerek devam etti. Kent genelinde farklı ilçelerde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Birçok cadde ve sokakta ağaçlar devrildi.

Bu adreslerden biri Beşiktaş, Konaklar Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta bulunan iki binanın çatısı saat 23: 30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.

Yine gece saat 03.00 sularında Zeytinburnu Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yola fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle Yedikule istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ağacın devrildiğin gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, Zeytinburnu Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağacı keserek kaldırdı.

Ağacın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(İHA)

Zeytinburnu, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'den Arapça Kanal İstanbul mesajı: Projeden çekildik
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj

Son Dakika Haberleri
15:27 Antalya'da, 26 bin kutu veteriner ürününe el koyuldu - Son Dakika
15:26 Bağırsağını tıkayan hurma çekirdekleri çıkarıldı - Son Dakika
15:26 Valilik: (Beyazıt'taki öğrenci eylemine müdahale) Bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma... - Son Dakika
15:22 24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
15:22 Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika
14:18 Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 15:30:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]