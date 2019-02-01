Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor

İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor

39 dakika önce

İstanbul'da fırtına etkili oluyorİSTANBUL - Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İSTANBUL - Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Boğaz'da şiddetli dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Üsküdar sahilde fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, dalgalar dalgakıran boyunu aştı. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalanan bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise fırtınaya aldırış etmeden yoluna devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:22 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Ülke Geneli İçin Kritik Uyarı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 09:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]