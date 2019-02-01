İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor
22 dakika önce
Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.
Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul
'da sabah saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Boğaz'da şiddetli dalgalar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) ve Afet Koordinasyon Merkezi
(AKOM)'un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Üsküdar
sahilde fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, dalgalar dalgakıran boyunu aştı. Sabah
saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalanan bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise fırtınaya aldırış etmeden yoluna devam etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:38 Kaynak: İHA
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